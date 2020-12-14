В Центре Николаева демонтировали самовольно поставленную летнюю площадку возле кафе по улице Московской.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и продиводействию коррупции Андрей Ермолаев заявил, что владельцы заведения решили установить площадку без подготовленных документов. После этого на них пожаловались местные жители, взволнованные нарушением карантинных мер.

— К сожалению, есть предприниматели, которые решили себя не обременять получением необходимых документов, а поставили летнюю площадку самовольно. В результате — раздосадованные жители, проживающие рядом, жалобы и нарушения законодательства. И логический конец — демонтаж. Тоже самое ожидает владельцев, которые получают документы, но начинают строить строения, которые документами никак не соответствуют, — подчеркнул чиновник.

Напомним, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в очередной раз не поддержали вопрос частичного демонтажа памятного знака Владимиру Ленину по проспекту Богоявленскому возле парка «Юность» в Николаеве.