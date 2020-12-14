В среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает британская служба BBC.
Кроме Лондона, под третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшира.
После ужесточения ограничений в этих регионах будет запрещено:
Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантинных ограничений. При этом разрешается собираться в группы до 6 человек на открытых территориях (парки, скверы и т.п.).
Напомним, Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.
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В среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает британская служба BBC.
Кроме Лондона, под третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшира.
После ужесточения ограничений в этих регионах будет запрещено:
Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантинных ограничений. При этом разрешается собираться в группы до 6 человек на открытых территориях (парки, скверы и т.п.).
Напомним, Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.