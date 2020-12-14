В среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Кроме Лондона, под третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшира.

После ужесточения ограничений в этих регионах будет запрещено:

работу баров, пабов, ресторанов (кроме выноса и доставки);

посещение мероприятий на стадионах;

работу кинотеатров и развлекательных заведений;

собрания в небольших помещениях.

Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантинных ограничений. При этом разрешается собираться в группы до 6 человек на открытых территориях (парки, скверы и т.п.).

Напомним, Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.