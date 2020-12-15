Журналисты и общественные организации призвали снять с рассмотрения Верховной Рады законопроект «О медиа», поскольку он ограничивает свободу слова в Украине.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Журналисты, медийщики и общественные организации, СМИ, блоггеры и корреспонденты в социальных сетях обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскогу, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, народным депутатам, главам фракций и депутатских групп.

Журналисты обратили внимание, что в доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы.

— Остановите попытки ограничить свободу слова и прав журналистов из-за принятия нового законодательства. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция политической партии «Слуга народа», депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа. Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и прав журналистов, — говорится в заявлении.

Обращение поддержали главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман и основатель издания Дмитрий Гордон, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, директор информагентства «Украинские новости» Денис Иванеско, шефредакторка LB.ua Соня Кошкина, шефредактор издания «Обозреватель» Орест Сохар , главный редактор газеты и интернет-издания «Факты» Александр Швец, телеведущий Савик Шустер и продюсер ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Павел Елизаров, председатель правления «Национальной ассоциации Украинских медиа» Татьяна Котюжинская, председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Сергей Штурхецкий , председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, журналист Сергей Лямец, первый секретарь НСЖУ Лина Кущ, журналист Владимир Кацман, преподаватель журналистики и медиатренер Виталий Голубев.

О поддержке обращения можно проинформировать по адресу: spilka@nsju.org.

«Детектор медиа» опубликовал полный текст обращения:

«В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект «О медиа» на доработку в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь 7 из 17 народных депутатов — членов Комитета, все они представители фракции Политической партии «Слуга народа». Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и общеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

— Не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: «Полноценно вгндрить свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и просмотр и, при необходимости, отмене или изменении их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишнего усилия и препятствования»

Однако законопроект №2693-д «О медиа» устанавливает ограничения прав журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональными или творческими союзами журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не исключительно незаконного контента, что является непропорциональной санкцией.

— Не учтены замечания экспертов Совета Европы «либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа)». Эксперты отмечали, что государства Европейского союза не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ. Консультантка Совета Европы рекомендовала Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения тех директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта.

— Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах «не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа», а также, что «государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регуляторных учреждений или органов, а также способы их подотчетности». В то же время, в статье 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим.

Замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекта статьям 85 и 92 Конституции Украины. По заключению ГНЭУ, в первую очередь должна быть изменена структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект «О Службе безопасности Украины», который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит, как законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и прав журналистов из-за принятия нового законодательства. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция политической партии «Слуга народа», депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к Президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и прав журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!».