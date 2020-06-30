Журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Об этом говорится в обращении, распространенном медиасообществом, пишет LB.ua.

В обращении утверждается, что указанный законопроект содержит нечетко сформулированные требования к медиа. А также наделяет органы государственной власти полномочиями по «установлению правды».

Так, законопроект предполагает, в частности:

– расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, так, что «они будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины»; – регистрацию новых средств массовой информации в Нацсовете с подачей финансовых документов; – право Нацсовета облагать штрафами случаи нарушение информационного, рекламного, избирательного законодательства в интеренете (не только СМИ); – возможность отмены регистрации медиа из-за нарушений или недопущения Нацсовета к проверке; – проведение проверки Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, правоохранительными и фискальными органами всей деятельности редакций, в том числе и финансовой; – возвращение коммунальных медиа.

По мнению экспертов, это ограничение права на свободу выражения может использоваться как инструмент цензуры для ограничения выражения политической мысли, симпатии или антипатии к политическим силам, политиков, должностных лиц.

А возврат коммунальных СМИ в медиасообщество называет шагом назад, а не осовремениванием законодательства.

– Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, - это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно - со стороны государства) выполнять свою работу, - говорят эксперты.

Представители журналистского сообщества считают, что в нынешней редакции проект закона должен быть отклонен.

Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.