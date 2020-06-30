Журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Об этом говорится в обращении, распространенном медиасообществом, пишет LB.ua.
В обращении утверждается, что указанный законопроект содержит нечетко сформулированные требования к медиа. А также наделяет органы государственной власти полномочиями по «установлению правды».
Так, законопроект предполагает, в частности:
– расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, так, что «они будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины»;
– регистрацию новых средств массовой информации в Нацсовете с подачей финансовых документов;
– право Нацсовета облагать штрафами случаи нарушение информационного, рекламного, избирательного законодательства в интеренете (не только СМИ);
– возможность отмены регистрации медиа из-за нарушений или недопущения Нацсовета к проверке;
– проведение проверки Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, правоохранительными и фискальными органами всей деятельности редакций, в том числе и финансовой;
– возвращение коммунальных медиа.
По мнению экспертов, это ограничение права на свободу выражения может использоваться как инструмент цензуры для ограничения выражения политической мысли, симпатии или антипатии к политическим силам, политиков, должностных лиц.
А возврат коммунальных СМИ в медиасообщество называет шагом назад, а не осовремениванием законодательства.
– Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, - это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно - со стороны государства) выполнять свою работу, - говорят эксперты.
Представители журналистского сообщества считают, что в нынешней редакции проект закона должен быть отклонен.
Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.
Журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Об этом говорится в обращении, распространенном медиасообществом, пишет LB.ua.
В обращении утверждается, что указанный законопроект содержит нечетко сформулированные требования к медиа. А также наделяет органы государственной власти полномочиями по «установлению правды».
Так, законопроект предполагает, в частности:
– расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, так, что «они будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины»;
– регистрацию новых средств массовой информации в Нацсовете с подачей финансовых документов;
– право Нацсовета облагать штрафами случаи нарушение информационного, рекламного, избирательного законодательства в интеренете (не только СМИ);
– возможность отмены регистрации медиа из-за нарушений или недопущения Нацсовета к проверке;
– проведение проверки Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, правоохранительными и фискальными органами всей деятельности редакций, в том числе и финансовой;
– возвращение коммунальных медиа.
По мнению экспертов, это ограничение права на свободу выражения может использоваться как инструмент цензуры для ограничения выражения политической мысли, симпатии или антипатии к политическим силам, политиков, должностных лиц.
А возврат коммунальных СМИ в медиасообщество называет шагом назад, а не осовремениванием законодательства.
– Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, - это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно - со стороны государства) выполнять свою работу, - говорят эксперты.
Представители журналистского сообщества считают, что в нынешней редакции проект закона должен быть отклонен.
Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.