Правительство Чехии ужесточит ограничения для предприятий и общественных собраний с пятницы в ответ на рост числа случаев заражения COVID-19. Страна с 18 декабря перейдет на четвертый уровень противоэпидемической системы.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.

Рестораны смогут работать только на вынос. Снова вводится ночной комендантский час с 23:00 до 05:00, и разрешаются встречи максимум шести человек.

Также будет сокращено количество людей на религиозных службах с 30 до 20 процентов от вместимости церкви.

На четвертом уровне также будут новые исключения. Магазины не будут закрываться по воскресеньям, результаты тестов будут по-прежнему позволять посещать социальные учреждения. Сфера услуг также останется открытой.

«За исключением бассейнов, оздоровительных центров и услуг по размещению», — сказал заместитель премьер-министра Карел Гавличек.

Также с 18 декабря можно будет поехать в горы и покататься на лыжах.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине уменьшилось количество тестов на коронавирус, но выросло количество тяжелых случаев заболевания COVID-19, в том числе среди людей 30-40 лет.