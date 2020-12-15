За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 15 декабря.

В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущий наибольший показатель был установлен 3 декабря, тогда выздоровело 15372 пациента с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, из них 522 868 выздоровели, летальных исходов — 15 480.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 93302 случая;

Винницкая область — 19 977 случаев;

Волынская область — 28 527 случаев;

Днепропетровская область — 49 961 случай;

Донецкая область — 30062 случая;

Житомирская область — 34 511 случаев;

Закарпатская область — 26 281 случай;

Запорожская область — 43 034 случая;

Ивано-Франковская область — 40 875 случаев;

Киевская область — 49 335 случаев;

Кировоградская область — 7273 случая;

Луганская область — 7987 случаев;

Львовская область — 54 233 случая;

Николаевская область — 24404 случая;

Одесская область — 59 113 случаев;

Полтавская область — 30 025 случаев;

Ровенская область — 36 599 случаев;

Сумская область — 36 098 случаев;

Тернопольская область — 31 374 случая;

Харьковская область — 62 708 случаев;

Херсонская область — 14 346 случаев;

Хмельницкая область — 34 919 случаев;

Черкасская область — 32 272 случая;

Черновицкая область — 37 080 случаев;

Черниговская область — 24 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.