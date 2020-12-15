За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 15 декабря.
В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущий наибольший показатель был установлен 3 декабря, тогда выздоровело 15372 пациента с COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, из них 522 868 выздоровели, летальных исходов — 15 480.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 93302 случая;
Винницкая область — 19 977 случаев;
Волынская область — 28 527 случаев;
Днепропетровская область — 49 961 случай;
Донецкая область — 30062 случая;
Житомирская область — 34 511 случаев;
Закарпатская область — 26 281 случай;
Запорожская область — 43 034 случая;
Ивано-Франковская область — 40 875 случаев;
Киевская область — 49 335 случаев;
Кировоградская область — 7273 случая;
Луганская область — 7987 случаев;
Львовская область — 54 233 случая;
Николаевская область — 24404 случая;
Одесская область — 59 113 случаев;
Полтавская область — 30 025 случаев;
Ровенская область — 36 599 случаев;
Сумская область — 36 098 случаев;
Тернопольская область — 31 374 случая;
Харьковская область — 62 708 случаев;
Херсонская область — 14 346 случаев;
Хмельницкая область — 34 919 случаев;
Черкасская область — 32 272 случая;
Черновицкая область — 37 080 случаев;
Черниговская область — 24 786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 15 декабря.
В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущий наибольший показатель был установлен 3 декабря, тогда выздоровело 15372 пациента с COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, из них 522 868 выздоровели, летальных исходов — 15 480.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 93302 случая;
Винницкая область — 19 977 случаев;
Волынская область — 28 527 случаев;
Днепропетровская область — 49 961 случай;
Донецкая область — 30062 случая;
Житомирская область — 34 511 случаев;
Закарпатская область — 26 281 случай;
Запорожская область — 43 034 случая;
Ивано-Франковская область — 40 875 случаев;
Киевская область — 49 335 случаев;
Кировоградская область — 7273 случая;
Луганская область — 7987 случаев;
Львовская область — 54 233 случая;
Николаевская область — 24404 случая;
Одесская область — 59 113 случаев;
Полтавская область — 30 025 случаев;
Ровенская область — 36 599 случаев;
Сумская область — 36 098 случаев;
Тернопольская область — 31 374 случая;
Харьковская область — 62 708 случаев;
Херсонская область — 14 346 случаев;
Хмельницкая область — 34 919 случаев;
Черкасская область — 32 272 случая;
Черновицкая область — 37 080 случаев;
Черниговская область — 24 786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.