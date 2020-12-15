В Японии приговорили к смертной казни Такахиро Ширайши, которого признали виновным в убийстве девяти человек.

Об этом пишет BBC.

Ширайши арестовали еще в 2017 году после того, как в его квартире нашли части тел. В октябре он признал себя виновным в совершении преступления, заявив, что все обвинения против него правдивы.

Восемь его жертв были женщинами, одной из которых было 15 лет. Адвокаты убийцы ранее утверждали, что его обвинения необходимо было переквалифицировать, так как его жертвы «были склонны к самоубийству, и дали согласие на убийство».

Ширайши завел аккаунт в Twitter в 2017 году и заявлял, что «поможет умереть» своим жертвам или даже покончит с собой вместе с ними. Он договаривался с ними о личной встрече, во время которой убивал.

Напомним, что Октябрьский районный суд Николаевской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который убил семью фермера в Березнеговатском районе.