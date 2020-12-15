Минздрав разработал четкий план вакцинации, определила группы людей, которых обязаны вакцинировать в первую очередь. Среди тех, кто получат вакцину первыми будут медработники.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает телеканал 112.

— Мы разработали четкий план вакцинации, определили группы людей, которых обязаны вакцинировать в первую очередь. Тех людей (которых обязаны вакцинировать в первую очередь, - ред) почти 21 миллион, — сказал Максим Степанов.

Так, среди тех, кто получат вакцину первыми, — медработники, военнослужащие, социальные работники, люди старше 60 лет, работники образования и работники государственной безопасности.

Степанов также отметил, что его позиция, как и позиция президента страны, — вакцинация населения (тех людей, которых будут вакцинировать в первую очередь, - прим.) в 2021 году должна быть за счет государственного бюджета.

Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.