В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине почти 21 миллион людей должны первыми за счет государства получить вакцину против COVID-19, потому как они входят в группы риска.
Об этом на брифинге 15 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Hromadske.
— Моя и президента позиция такова, что в 2021 году мы должны вакцинировать людей за счет государства. По крайней мере тех, которые входят в группы риска, а их почти 21 миллион, — сказал он.
Степанов считает, что первыми нужно вакцинировать медицинских работников и военных, в частности в зоне боевых действий на Донбассе.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко представил девять групп населения, которым первыми будет доступна вакцинация:
Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.
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В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине почти 21 миллион людей должны первыми за счет государства получить вакцину против COVID-19, потому как они входят в группы риска.
Об этом на брифинге 15 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Hromadske.
— Моя и президента позиция такова, что в 2021 году мы должны вакцинировать людей за счет государства. По крайней мере тех, которые входят в группы риска, а их почти 21 миллион, — сказал он.
Степанов считает, что первыми нужно вакцинировать медицинских работников и военных, в частности в зоне боевых действий на Донбассе.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко представил девять групп населения, которым первыми будет доступна вакцинация:
Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.