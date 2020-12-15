В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине почти 21 миллион людей должны первыми за счет государства получить вакцину против COVID-19, потому как они входят в группы риска.

Об этом на брифинге 15 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Hromadske. — Моя и президента позиция такова, что в 2021 году мы должны вакцинировать людей за счет государства. По крайней мере тех, которые входят в группы риска, а их почти 21 миллион, — сказал он. Степанов считает, что первыми нужно вакцинировать медицинских работников и военных, в частности в зоне боевых действий на Донбассе. Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко представил девять групп населения, которым первыми будет доступна вакцинация: медицинские работники, в частности, работающие с больными COVID-19;

военные из зоны операции Объединенных сил;

социальные работники;

люди, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал таких заведений;

пожилые люди от 60 лет;

учителя и другие работники сферы образования;

работники критически важных структур государственной безопасности, в частности Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, Службы безопасности, военнослужащие Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел;

люди в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники таких учреждений;

взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, в группе риска: люди, у которых диагностировали заболевание эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, хронические заболевания нервной системы, хронические заболевания мочевыделительной системы, онкологические заболевания, хронические заболевания органов кроветворения и крови.

Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.