Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила рейсы из Вильнюса, столицы Литвы, в Киев.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

Компания будет осуществлять рейсы из Вильнюса в аэропорт «Борисполь» в обоих направлениях два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, потому что сейчас выполнять авиарейсы из Латвии в Украину не разрешено — из Латвии можно летать только в страны ЕС и Европейской экономической зоны.

— Это техническое решение, потому что мы хотим осуществлять полеты и в так называемых третьих стран, не входящих в ЕС, — пояснил Мартин Гаусс.

Филиал зарегистрировали в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон заявила из Литвы рейсы в аэропорты восьми городов — Амстердама, Берлина, Киева, Лондона, Мюнхена, Осло, Парижа и Риги. Заметим, что в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, границы ЕС для украинцев в целом остаются закрытыми.

Напомним, компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.