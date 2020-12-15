Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила рейсы из Вильнюса, столицы Литвы, в Киев.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
Компания будет осуществлять рейсы из Вильнюса в аэропорт «Борисполь» в обоих направлениях два раза в неделю — по вторникам и субботам.
Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, потому что сейчас выполнять авиарейсы из Латвии в Украину не разрешено — из Латвии можно летать только в страны ЕС и Европейской экономической зоны.
— Это техническое решение, потому что мы хотим осуществлять полеты и в так называемых третьих стран, не входящих в ЕС, — пояснил Мартин Гаусс.
Филиал зарегистрировали в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон заявила из Литвы рейсы в аэропорты восьми городов — Амстердама, Берлина, Киева, Лондона, Мюнхена, Осло, Парижа и Риги. Заметим, что в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, границы ЕС для украинцев в целом остаются закрытыми.
Напомним, компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила рейсы из Вильнюса, столицы Литвы, в Киев.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
Компания будет осуществлять рейсы из Вильнюса в аэропорт «Борисполь» в обоих направлениях два раза в неделю — по вторникам и субботам.
Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, потому что сейчас выполнять авиарейсы из Латвии в Украину не разрешено — из Латвии можно летать только в страны ЕС и Европейской экономической зоны.
— Это техническое решение, потому что мы хотим осуществлять полеты и в так называемых третьих стран, не входящих в ЕС, — пояснил Мартин Гаусс.
Филиал зарегистрировали в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон заявила из Литвы рейсы в аэропорты восьми городов — Амстердама, Берлина, Киева, Лондона, Мюнхена, Осло, Парижа и Риги. Заметим, что в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, границы ЕС для украинцев в целом остаются закрытыми.
Напомним, компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.