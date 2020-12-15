Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, поймали на взятке одного из руководителей Подольского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранитель требовал от гражданина взятку в 3000 долларов за сокрытие доказательств виновности того в уголовных делах по факту кражи имущества Одесской железной дороги.

В субботу, 12 декабря, следователи ГБР задержали работника полиции сразу после получения взятки в порядке статьи 208 «Задержание уполномоченным должностным лицом». А на следующий день задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 «Злоупотребление влиянием». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Следователи ГБР проверяют возможную причастность других лиц к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что на взятке разоблачили президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало.