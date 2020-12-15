11-летнему Саше Тишкову из Первомайска, который в 2015 году выжил после удара током и получил 85% ожогов тела, требуется финансовая помощь на операцию.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В 2015 году его ударило током силой в 25 тысяч вольт. Мальчик чудом выжил, а врачи сделали невероятное. После комы и многочисленных операций в Украине его ждет лечение за границей, но для этого нужно полмиллиона гривен. Ребенок уже 5 лет живет в детском отделении Первомайской многопрофильной больницы. Его мать исчезла сразу после трагедии, а отца лишили родительских прав.

У мальчика появился шанс на трансплантацию трахеи, а способствует этому волонтер из Чехии.

— Для того, чтобы трубки не было, чтобы он дышал, чтобы он разговаривал, ему нужна операция. Но в Украине на данный момент, он многократно обследовался в Киеве, таких операций пока, к сожалению, не делают. Были волонтеры, договаривались в Чехии. Он туда ездил год назад. Должен был ехать летом, но в связи с пандемией пришлось отложить, — рассказал хирург Али Алиев.

Саше трудно разговаривать. Из-за этого он стесняется взрослых и сверстников и мечтает жить полноценной жизнью — ходить в школу и видеться с братом, который сейчас находится в интернате.

Реквизиты для помощи: номер счета 51688755906859117, Кривая Татьяна Ивановна (официальный опекун).