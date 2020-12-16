Доля населения Испании, заразившегося коронавирусом, удвоилась до почти 10 процентов, или около 4,7 миллиона человек, во второй волне заражения с конца лета.

Это показали результаты последнего этапа общенационального исследования, пишет ZN.ua.

Во второй половине ноября более 51 400 человек были протестированы и опрошены по всей Испании для исследования распространенности, которое предполагает, что число инфекций намного превышает число подтвержденных случаев в Испании, составляющее чуть более 1,75 миллиона.

— Каждый десятый человек, живущий в Испании, был бы инфицирован (..) наполовину во время первой волны, а другая половина - во время этой второй волны эпидемии, — сказала Ракель Йотти, директор испанского института здоровья Карлоса III, соавтора исследования.

Распространенность в Мадриде была самой высокой из всех регионов Испании: 18,6% населения дали положительный результат на антитела к COVID-19.

Предыдущие результаты исследования, опубликованные в июле после тестирования почти 70 000 человек в апреле-июне, показали уровень распространенности чуть более 5 процентов.

Испания была одной из стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии, как с точки зрения распространения, так и с точки зрения экономических последствий. От коронавируса умерло более 48000 человек.

В октябре правительство приняло решение о втором чрезвычайном положении с новыми ограничениями, такими как комендантский час в ночное время, чтобы остановить возобновляющиеся инфекции, что помогло снизить количество новых случаев до менее 200 на 100 000 человек в этом месяце.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что заболеть на коронавирус могли 10% всего населения планеты — 760 миллионов человек.