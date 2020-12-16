Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю выросло более чем на 4,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Прошлый недельный максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда в мире выявили четыре млн новых заболевших COVID-19.
Почти половина всех новых случаев заражения коронавируснйо инфекцией - 2 млн - пришлась на Северную и Южную Америку. Больше всего заразившихся выявили за неделю в США - 1,45 млн человек. Это на 16% больше, чем за предыдущую неделю.
В пятерку стран - лидеров по недельному приросту также вошли:
Бразилия — 300 тыс. новых заразившихся (плюс 2% по сравнению с предыдущей неделей);
Турция — 220 тыс. человек (без изменений относительно показателей предыдущей недели);
Индия — 210 тыс. человек (снижение на 15%);
Россия — 193 тыс. человек (рост на 1%).
Жертвами пандемии в мире за минувшую неделю стали 75 тыс. заразившихся. Больше всего летальных исходов за этот период зарегистрировали в Европе — 34,4 тыс. В Италии умерли 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом, в России — 3,8 тыс. заболевших. Более 3 тыс. жертв за неделю зарегистрировали также в Германии и Великобритании.
Напомним, сутками ранее коронавирус в Украине обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю выросло более чем на 4,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Прошлый недельный максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда в мире выявили четыре млн новых заболевших COVID-19.
Почти половина всех новых случаев заражения коронавируснйо инфекцией - 2 млн - пришлась на Северную и Южную Америку. Больше всего заразившихся выявили за неделю в США - 1,45 млн человек. Это на 16% больше, чем за предыдущую неделю.
В пятерку стран - лидеров по недельному приросту также вошли:
Бразилия — 300 тыс. новых заразившихся (плюс 2% по сравнению с предыдущей неделей);
Турция — 220 тыс. человек (без изменений относительно показателей предыдущей недели);
Индия — 210 тыс. человек (снижение на 15%);
Россия — 193 тыс. человек (рост на 1%).
Жертвами пандемии в мире за минувшую неделю стали 75 тыс. заразившихся. Больше всего летальных исходов за этот период зарегистрировали в Европе — 34,4 тыс. В Италии умерли 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом, в России — 3,8 тыс. заболевших. Более 3 тыс. жертв за неделю зарегистрировали также в Германии и Великобритании.
Напомним, сутками ранее коронавирус в Украине обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.