Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю выросло более чем на 4,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Прошлый недельный максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда в мире выявили четыре млн новых заболевших COVID-19.



Почти половина всех новых случаев заражения коронавируснйо инфекцией - 2 млн - пришлась на Северную и Южную Америку. Больше всего заразившихся выявили за неделю в США - 1,45 млн человек. Это на 16% больше, чем за предыдущую неделю.



В пятерку стран - лидеров по недельному приросту также вошли:

Бразилия — 300 тыс. новых заразившихся (плюс 2% по сравнению с предыдущей неделей);

Турция — 220 тыс. человек (без изменений относительно показателей предыдущей недели);

Индия — 210 тыс. человек (снижение на 15%);

Россия — 193 тыс. человек (рост на 1%).

Жертвами пандемии в мире за минувшую неделю стали 75 тыс. заразившихся. Больше всего летальных исходов за этот период зарегистрировали в Европе — 34,4 тыс. В Италии умерли 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом, в России — 3,8 тыс. заболевших. Более 3 тыс. жертв за неделю зарегистрировали также в Германии и Великобритании.

Напомним, сутками ранее коронавирус в Украине обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.