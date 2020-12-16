Правительство Дании приняло решение ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступят в силу в среду, 16 декабря.
Об этом сообщил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт, передает РБК-Украина.
— Сейчас это действительно серьезно. Коронавирус слишком прочно закрепился в Дании. Уровень инфицирования слишком высок, а количество госпитализаций растет. Поэтому сейчас мы распространяем ограничительные меры на всю страну, — заявил он.
Меры касаются школьников с пятого класса и студентов. Они будут находиться на дистанционном обучении.
— Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу, — сообщил министр.
Главной рекомендацией для всех жителей Дании остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.
Отметим, что в настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на пять недель в рамках кампании по борьбе с коронавирусом.
Также сообщалось, что в среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
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Правительство Дании приняло решение ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступят в силу в среду, 16 декабря.
Об этом сообщил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт, передает РБК-Украина.
— Сейчас это действительно серьезно. Коронавирус слишком прочно закрепился в Дании. Уровень инфицирования слишком высок, а количество госпитализаций растет. Поэтому сейчас мы распространяем ограничительные меры на всю страну, — заявил он.
Меры касаются школьников с пятого класса и студентов. Они будут находиться на дистанционном обучении.
— Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу, — сообщил министр.
Главной рекомендацией для всех жителей Дании остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.
Отметим, что в настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на пять недель в рамках кампании по борьбе с коронавирусом.
Также сообщалось, что в среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.