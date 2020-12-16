В Германии, где с сегодняшнего дня начнется жесткий локдаун, число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило 900.

Об этом свидетельствуют новые данные Института Роберта Коха, пишет «Европейская правда».

В среду Институт сообщил о 952 зарегистрированых смертях от коронавируса за последние сутки — больше всего с начала эпидемии. Предыдущий рекордный показатель, зафиксированный меньше недели назад, составлял 598 умерших.

Во время «первой волны» эпидемии в Германии, в отличие от Италии, Испании и Великобритании, число умерших никогда не было настолько высоким.

Всего с начала эпидемии в стране умерли 23 427 пациентов с коронавирусом.

За последние 24 часа зарегистрировали более 27 700 новых заражений.

Количество новых заражений в стране на 100 000 населения за последние 7 дней составляло 179,8 случаев. При этом, среди больных продолжает расти доля людей старшего возраста, у которых больший риск сложного течения болезни.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.