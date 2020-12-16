Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что несмотря на старт вакцинации в конце этого года на возвращение к нормальной жизни в стране можно надеяться с лета.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.
По его словам, несмотря на перспективу утверждения вакцины вскоре, дистанция и правила гигиены будут определять повседневную жизнь Германии еще некоторое время.
— То, что мы начинаем делать прививки вскоре после Рождества, не означает, что все правила уже не нужны, нам будут нужны эти правила еще в следующем году, — сказал министр в интервью RTL и NTV.
Впрочем, министр уверен, что с лета произойдет постепенное возвращение к нормальной жизни.
— Лето — это перспектива, с которой можно справиться, — сказал Йенс Шпан.
Напомним, в Германии, где с сегодняшнего дня начнется жесткий локдаун, число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило 900.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что несмотря на старт вакцинации в конце этого года на возвращение к нормальной жизни в стране можно надеяться с лета.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.
По его словам, несмотря на перспективу утверждения вакцины вскоре, дистанция и правила гигиены будут определять повседневную жизнь Германии еще некоторое время.
— То, что мы начинаем делать прививки вскоре после Рождества, не означает, что все правила уже не нужны, нам будут нужны эти правила еще в следующем году, — сказал министр в интервью RTL и NTV.
Впрочем, министр уверен, что с лета произойдет постепенное возвращение к нормальной жизни.
— Лето — это перспектива, с которой можно справиться, — сказал Йенс Шпан.
Напомним, в Германии, где с сегодняшнего дня начнется жесткий локдаун, число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило 900.