Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что несмотря на старт вакцинации в конце этого года на возвращение к нормальной жизни в стране можно надеяться с лета.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.

По его словам, несмотря на перспективу утверждения вакцины вскоре, дистанция и правила гигиены будут определять повседневную жизнь Германии еще некоторое время.

— То, что мы начинаем делать прививки вскоре после Рождества, не означает, что все правила уже не нужны, нам будут нужны эти правила еще в следующем году, — сказал министр в интервью RTL и NTV.

Впрочем, министр уверен, что с лета произойдет постепенное возвращение к нормальной жизни.

— Лето — это перспектива, с которой можно справиться, — сказал Йенс Шпан.

Напомним, в Германии, где с сегодняшнего дня начнется жесткий локдаун, число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило 900.