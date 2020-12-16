Эксперты Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут проверку способности учреждений пенитенциарной системы Украины бороться со вспышками коронавируса. Такие оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время встречи с экспертом Европейского бюро ВОЗ Аной Кариной Феррейрой-Боргес, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

— ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и внедрении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, находящимся в учреждениях пенитенциарной системы. Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия. Украина - на очереди. И это очень позитивная новость, - отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что в Украине уже создана платформа для взаимодействия между Минздравом, Минюстом, Национальной службой здравоохранения и другими партнерами по координации гражданской и пенитенциарной медицины.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.