В Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса привили уже 137 тысяч 897 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

— Прошло 7 дней, и мы сделали прививки: Англия — 108 тысяч, Уэльс — 7 тысяч 897, Северная Ирландия — 4 тысячи, Шотландия — 18 тысяч. Всего в Великобритании — 137 тысяч 897 человек, — сообщил министр Надима Захави, который является ответственным за проведение вакцинации.

Он также отметил, что в Великобритании хорошее начало программы вакцинации. Прививки в стране делают вакциной Pfizer/BioNTech.

Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.