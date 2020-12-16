В Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса привили уже 137 тысяч 897 человек.
Об этом сообщает The Guardian.
— Прошло 7 дней, и мы сделали прививки: Англия — 108 тысяч, Уэльс — 7 тысяч 897, Северная Ирландия — 4 тысячи, Шотландия — 18 тысяч. Всего в Великобритании — 137 тысяч 897 человек, — сообщил министр Надима Захави, который является ответственным за проведение вакцинации.
Он также отметил, что в Великобритании хорошее начало программы вакцинации. Прививки в стране делают вакциной Pfizer/BioNTech.
Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.
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В Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса привили уже 137 тысяч 897 человек.
Об этом сообщает The Guardian.
— Прошло 7 дней, и мы сделали прививки: Англия — 108 тысяч, Уэльс — 7 тысяч 897, Северная Ирландия — 4 тысячи, Шотландия — 18 тысяч. Всего в Великобритании — 137 тысяч 897 человек, — сообщил министр Надима Захави, который является ответственным за проведение вакцинации.
Он также отметил, что в Великобритании хорошее начало программы вакцинации. Прививки в стране делают вакциной Pfizer/BioNTech.
Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.