В Украине «скорая» помощь будет приезжать по приоритетности в зависимости от состояния пациента.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает телеканал 112.

— Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова «скорой» по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращение к скорой будет разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные, — заявил Денис Шмыгаль.

Отмечается, что такой шаг позволит снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Напмоним, на Николаевщине 89 бригад экстренной медпомощи ежедневно получают около 500 вызовов. Пятая часть всех вызовов поступает от инфицированных коронавирусом или людей с подозрением.