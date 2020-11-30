На Николаевщине 89 бригад экстренной медпомощи ежедневно получают около 500 вызовов. Пятая часть всех вызовов поступает от инфицированных коронавирусом или людей с с подозрением.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный врач КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрей Самойлов, передает пресс-служба ОГА.

В Николаевском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф задействовано 680 медицинских работников. В ОГА утверждают, что все они получают надбавку к заработной плате в размере до 300% и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Андрей Самойлов рассказал, что бригады выезжают к пациентам около 500 раз в сутки. Из пятисот вызовов — сто «ковидных». Из этого числа госпитализируется около 70 человек с тяжелой формой COVID-19, около 30 человек остаются дома с легким течением заболевания.

Он отметил, что значительная часть вызовов поступает по-прежнему от хронических больных, которые не определяют правильность этапа своего лечения с семейным врачом, а сразу обращаются в скорую помощь. Такие вызовы отнимают время от экстренных больных, отметил он.

Андрей Самойлов напомнил, что с 2013 года произошло разделение на первичную медицинскую помощь и экстренную медицинскую помощь. Поэтому экстренные медицинские бригады не должны выезжать на обострение хронических заболеваний. Вызов «скорой» — это внезапные состояния, развитие которых ведет к летальному исходу.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в больницах Николаеве находится 172 человека с подозрением на коронавирус.