По состоянию на 30 ноября в больницах Николаеве находился 172 человека с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В частности, в медучреждениях города находится 364 человека с подтвержденным COVID-19 и 172 с подозрением:

Городская больница №1 (150 коек) — 145 больных COVID-19;

Городская больница №3 (200 коек) — 92 больных и 61 с подозрением;

Городская больница №5 (230 коек) — 106 больных и 95 с подозрением;

Городская детская больница №2 (50 коек) — 6 больных и 15 с подозрением;

Родильный дом №1 (60 коек) — 15 COVID-19 и 1 с подозрением.

Напомним, что по состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.