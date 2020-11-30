По состоянию на 30 ноября в больницах Николаеве находился 172 человека с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
В частности, в медучреждениях города находится 364 человека с подтвержденным COVID-19 и 172 с подозрением:
Напомним, что по состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.
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По состоянию на 30 ноября в больницах Николаеве находился 172 человека с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
В частности, в медучреждениях города находится 364 человека с подтвержденным COVID-19 и 172 с подозрением:
Напомним, что по состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.