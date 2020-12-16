Министерство здравоохранения Израиля 20 декабря начнет первый этап вакцинации от коронавируса. На этом этапе вакцину от COVID-19 получит персонал больниц и домов для престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи.

Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации. Сначала будут вакцинировать группы риска, затем учителей, соцработников, а также сотрудников тюрем и заключенных, после них вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.

В то же время в Израиле решили не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, выздоровевших от коронавируса, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря. Он хочет вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы стать примером для других.

Напомним, Европейский союз выделил 607 миллионов долларов для международной инициативы COVAX. Эти средства пойдут на вакцины против коронавируса для бедных стран.