Египет ужесточил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код.
Об этом сообщило Посольство Украины в Египте на странице в Facebook.
Как рассказали в диппредставительстве, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:
Сертификаты, которые будут заполнены от руки, приниматься не будут.
В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения относительно достоверности теста, она может требовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов изолировать до момента получения отрицательного результата.
Напомним, что Дубай также возобновил прием иностранных туристов, однако для посещения города необходимо соответствовать ряду требований.
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Египет ужесточил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код.
Об этом сообщило Посольство Украины в Египте на странице в Facebook.
Как рассказали в диппредставительстве, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:
Сертификаты, которые будут заполнены от руки, приниматься не будут.
В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения относительно достоверности теста, она может требовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов изолировать до момента получения отрицательного результата.
Напомним, что Дубай также возобновил прием иностранных туристов, однако для посещения города необходимо соответствовать ряду требований.