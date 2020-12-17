Харьковского городского голову Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.

Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на совещании по организации похорон, которое транслировало Суспільне.

— Он будет похоронен на почетной аллее. Там, где выдающиеся харьковчане похоронены, решение приняли вместе с семьей, - отметил Игорь Терехов.

При этом он не уточнил, о каком именно кладбище идет.

При этом точная дата похорон еще не определена, но, по словам Игоря Терехова, это должно произойти точно на следующей неделе.

— Сейчас я не могу назвать точной даты, когда мы организуем захоронения. Но по всей видимости, это вторник, среда, максимум четверг следующей недели, - сказал он.

По его словам, отпевание Геннадия Кернеса проведут в Благовещенском соборе. А в Оперном театре пройдет прощание, которое будет длиться около четырех часов.

Напомним, сегодня умер мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.