Харьковского городского голову Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.
Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на совещании по организации похорон, которое транслировало Суспільне.
— Он будет похоронен на почетной аллее. Там, где выдающиеся харьковчане похоронены, решение приняли вместе с семьей, - отметил Игорь Терехов.
При этом он не уточнил, о каком именно кладбище идет.
При этом точная дата похорон еще не определена, но, по словам Игоря Терехова, это должно произойти точно на следующей неделе.
— Сейчас я не могу назвать точной даты, когда мы организуем захоронения. Но по всей видимости, это вторник, среда, максимум четверг следующей недели, - сказал он.
По его словам, отпевание Геннадия Кернеса проведут в Благовещенском соборе. А в Оперном театре пройдет прощание, которое будет длиться около четырех часов.
Напомним, сегодня умер мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.
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Харьковского городского голову Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.
Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на совещании по организации похорон, которое транслировало Суспільне.
— Он будет похоронен на почетной аллее. Там, где выдающиеся харьковчане похоронены, решение приняли вместе с семьей, - отметил Игорь Терехов.
При этом он не уточнил, о каком именно кладбище идет.
При этом точная дата похорон еще не определена, но, по словам Игоря Терехова, это должно произойти точно на следующей неделе.
— Сейчас я не могу назвать точной даты, когда мы организуем захоронения. Но по всей видимости, это вторник, среда, максимум четверг следующей недели, - сказал он.
По его словам, отпевание Геннадия Кернеса проведут в Благовещенском соборе. А в Оперном театре пройдет прощание, которое будет длиться около четырех часов.
Напомним, сегодня умер мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.