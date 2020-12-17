Шевченковский районный суд Киева оставил в силе меру пресечения фигуранту дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко. Антоненко оставили под стражей, несмотря на то, что у него имеются симптомы коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сторона защиты просила суд присяжных изменить меру пресечения Андрею Антоненко из-за риска инфицирования коронавирусом. Адвокаты заявили, что Андрей Антоненко имеет симптомы COVID-19, а в следственном изоляторе, где его держат, зафиксированы случаи инфицирования.

Несмотря на показания врача о проблемах с сосудами у подзащитного и о рисках его дальнейшего содержания в СИЗО, суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и решил оставить Антоненко под стражей.

Однако суд обязал начальника следственного изолятора, где держат Андрея Антоненко, обеспечить его право на надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, 12 декабря несколько сотен человек приняли участие в акции «Похороны правосудия» к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Участники требовали освобождения Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых, как они утверждают, обвиняют по делу безосновательно.