Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Мидлдтон поделились своей рождественской открыткой этого года.

Фото они опубликовали в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

На снимке Кейт и Уильям запечатлены со своими детьми: семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи. Королевская семья позирует в уютных свитерах, сидя на стоге сена перед большой грудой бревен.

Фото было сделано осенью фотографом Мэттом Портеусом в загородном доме семьи в Норфолке, Анмер Холл.

По данным People, фотография попала в сеть раньше ее официальной публикации, поскольку герцоги Кембриджские отправляли ее сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании в знак благодарности за их работу в условиях эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.