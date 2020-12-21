В Украине заполненность больниц для больных коронавирусом составляет почти 41%.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Загруженность больниц в целом по Украине (в некоторых регионах ситуация отличается) сейчас составляет немного меньше 41%, — заявил Максим Степанов.
В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.
При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине третью неделю подряд наблюдается снижение количества новых случаев COVID-19.
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В Украине заполненность больниц для больных коронавирусом составляет почти 41%.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Загруженность больниц в целом по Украине (в некоторых регионах ситуация отличается) сейчас составляет немного меньше 41%, — заявил Максим Степанов.
В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.
При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине третью неделю подряд наблюдается снижение количества новых случаев COVID-19.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
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|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий