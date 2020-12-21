Европейский союз рассчитывает, что пандемию коронавируса в Европе удастся взять под контроль к концу 2021 года. Однако это будет зависеть от темпов вакцинации населения от COVID-19.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

В Еврокомиссии отметили, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу, который бы позволил контролировать пандемию и в конечном итоге искоренить болезнь, нужно, чтобы около 70% населения имели иммунитет или от вакцины, или от предыдущего инфицирования.

— В зависимости от темпов вакцинации и природных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем, — заявили в Еврокомиссии.

Ранее ученные прогнозировали, что пандемия коронавируса в мире должна была завершиться в декабре 2020 года.