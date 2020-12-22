Австралийские штаты и территории вводят запреты на въезд для жителей Сиднея на фоне вспышки коронавируса в этом городе.

Об этом сообщает ВВС.

Штаты Квинсленд, Виктория, Южная Австралия и Австралийская столичная территория объявили о запрете на въезд для жителей Сиднея. Авиакомпании также отменили несколько рейсов из аэропорта крупнейшего города страны.

По последним данным, в Сиднее выявлено 83 случая COVID-19.

— События последних нескольких дней невероятно огорчают людей по всей стране, у которых были планы собраться вместе, — прокомментировал ситуацию премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Сейчас в Сиднее разрешено собираться в закрытых помещениях группами до 10 человек, всем жителям города рекомендовано ограничить социальную активность и носить маски в общественных местах.

За пределами Сиднея в Австралии не зарегистрировано ни одного активного случая коронавируса.

Как сообщалось, Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.