Австралийские штаты и территории вводят запреты на въезд для жителей Сиднея на фоне вспышки коронавируса в этом городе.
Об этом сообщает ВВС.
Штаты Квинсленд, Виктория, Южная Австралия и Австралийская столичная территория объявили о запрете на въезд для жителей Сиднея. Авиакомпании также отменили несколько рейсов из аэропорта крупнейшего города страны.
По последним данным, в Сиднее выявлено 83 случая COVID-19.
— События последних нескольких дней невероятно огорчают людей по всей стране, у которых были планы собраться вместе, — прокомментировал ситуацию премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Сейчас в Сиднее разрешено собираться в закрытых помещениях группами до 10 человек, всем жителям города рекомендовано ограничить социальную активность и носить маски в общественных местах.
За пределами Сиднея в Австралии не зарегистрировано ни одного активного случая коронавируса.
Как сообщалось, Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.
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Австралийские штаты и территории вводят запреты на въезд для жителей Сиднея на фоне вспышки коронавируса в этом городе.
Об этом сообщает ВВС.
Штаты Квинсленд, Виктория, Южная Австралия и Австралийская столичная территория объявили о запрете на въезд для жителей Сиднея. Авиакомпании также отменили несколько рейсов из аэропорта крупнейшего города страны.
По последним данным, в Сиднее выявлено 83 случая COVID-19.
— События последних нескольких дней невероятно огорчают людей по всей стране, у которых были планы собраться вместе, — прокомментировал ситуацию премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Сейчас в Сиднее разрешено собираться в закрытых помещениях группами до 10 человек, всем жителям города рекомендовано ограничить социальную активность и носить маски в общественных местах.
За пределами Сиднея в Австралии не зарегистрировано ни одного активного случая коронавируса.
Как сообщалось, Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.