Об этом сообщает Reuters и Associated Press.

На помощь в 600 долларов (16-17 тысяч гривен) смогут претендовать американцы, которые зарабатывают менее 75 тысяч долларов в год, а также пары, которые вместе получают до 150 тысяч долларов в год. Также программа предусматривает дополнительную выплату в 600 долларов, если в семье воспитывают ребенка.

Утвержденная программа включает и дополнительную помощь на случай безработицы. Безработные смогут получить 300 долларов в неделю до 14 марта.

Также впервые утвердили федеральную программу для помощи с арендой. 25 миллиардов долларов распределят между местными органами власти, а они уже направят средства людям, которых могут выселить из-за неуплаты аренды за жилье.

Кроме поддержки населения, будут и другие виды помощи. В частности, 284 миллиарда пойдут на предоставление займов предприятиям для защиты зарплат, 30 миллиардов — на вакцины, 22 миллиарда — на тестирование.

Напомним, что с 14 декабря на портале и в мобильном приложении «Дія» физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подать заявление на получение материальной помощи в связи с карантином.