Спасатель из Таиланда Мана Сривате спас слоненка, которого сбил мотоцикл, сделав ему непрямой массаж сердца. О поступке мужчины узнали после видео в соцсетях, которое стало вирусным.

Инцидент произошел еще 20 декабря в провинции Чантхабури на востоке Таиланда, сообщает hromadske.

По словам Мана Сривате, мотоциклист случайно наехал на слоненка, когда тот переходил дорогу вместе с группой сородичей. Пострадал как водитель транспортного средства, так и животное.

На место происшествия приехала группа спасателей, в том числе Сривате. В то время как его коллеги оказывали первую помощь мотоциклисту, он решил попробовать оживить слоненка, лежавшего на дороге.

— Спасение жизней — это мой инстинкт. Но я все время беспокоился, потому что слышал, как мать и другие слоны звали детеныша, — рассказал он.

Спасатель решил применить сердечно-легочную реанимацию, чтобы попытаться оживить животное.

— Я предположил, где может располагаться сердце слона, опираясь на знания строения человеческого тела и видео, которое когда-то увидел в интернете, — пояснил мужчина.

Через 10 минут слоненок поднялся на ноги. Мана Сривате вспоминал, что он тогда «чуть не расплакался». Животное сначала отвезли на дополнительное обследование, а после того привезли обратно, где оно нашло свою маму, добавляет спасатель. Жизни мотоциклиста ничего не угрожает.

По словам Мана Сривате, за 26 лет работы он впервые предоставлял неотложную первую помощь слоненку. Кроме того, впервые за его карьеру сердечно-легочная реанимация смогла вернуть в сознание того, кому он ее делал.

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