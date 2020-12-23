В Великобритании зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Впервые с начала пандемии обнаружили 36 804 новых случая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За сутки от коронавируса умер 691 человек — наибольшее количество за последний месяц.
Всего с начала пандемии в Британии зарегистрировали 2 116 573 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании.
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В Великобритании зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Впервые с начала пандемии обнаружили 36 804 новых случая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За сутки от коронавируса умер 691 человек — наибольшее количество за последний месяц.
Всего с начала пандемии в Британии зарегистрировали 2 116 573 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании.