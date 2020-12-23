В центральной части Франции в городе Клермон-Ферран мужчина убил трех сотрудников полиции, еще одного ранил в бедро.

Об этом сообщает France Info.

Стрелку 48 лет, больше данных о нем пока нет. Правоохранителей вызвала его жена и заявила о домашнем насилии. Она хотела спрятаться от мужа на крыше дома, который он впоследствии поджег.

Сначала на место прибыли двое жандармов, одного из которых мужчина застрелил. После поджога дома он убил еще двух полицейских. Местные власти сообщают, что дом сгорел дотла, а мужчина или сгорел в нем, или убежал. С женщиной все хорошо.

Напомним, что за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.