Церемония прощания с Геннадием Кернесом началась в Харькове.

С 7 утра в Благовещенском соборе прошло отпевание, а к 9 утра гроб доставили в Оперный театр, где до 13 часов каждый желающий может проститься с мэром, пишет Обозреватель.

В городе сегодня объявлен траур, в центре перекрыто движение транспорта.

Одним из первых прибыл на церемонию давний друг и соратник харьковского городского головы Михаил Добкин, среди скорбящих замечены нардеп Вадим Новинский, экс-нардеп Евгений Мураев.

Похоронят Геннадия Кернеса на Аллее выдающихся харьковчан на Втором городском кладбище.

Напомним, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике «Шарите» на 61-м году жизни. Его доставили туда на лечение еще в сентябре, после того как диагностировали коронавирус.