Франция с 23 декабря снимает ограничения запрет на въезд в страну из Великобритании, введенный ранее из-за нового штамма коронавируса.

При этом въезд разрешен некоторым группам лиц, а также обязательным остается отрицательный тест на COVID-19, пишет BBC.

Франция возобновила все виды сообщения с Британией — железнодорожное, воздушное и морское. Въезд разрешен французам, британцам, проживающим во Франции, а также перевозчикам. При себе они должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Отмечается, что для проведения экспресс-тестирования водителей грузовиков, которые на двое суток застряли на границе, будут привлекать военных.

Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразней, чем другие виды этого коронавируса.

Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.