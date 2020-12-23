Сегодня, 23 декабря, Николаевская будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта.

Ночью без существенных осадков, а днем будет выпадать небольшой мокрый снег, - сообщает Николаевский гидрометцентр.

Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура ночью 0-5˚ мороза, днем от 1˚ мороза до 4˚ тепла, в Николаеве ночью 2-4˚ мороза, днем 1-3˚ тепла.

— В дальнейшем температура повысится, интенсивность осадков увеличится, - сказано в сообщении.

Ранее в «Укравтодоре» предупредили водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.