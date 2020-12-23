Жители микрорайона Фрегат в городе Первомайск Николаевской области протестуют против торговых киосков и «наливаек» возле своих домов.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Люди требуют от власти более ответственно выдавать разрешения на установку МАФов и контролировать работу коммунальных предприятий, выполняющих земельные работы.
Жители дома № 18 возмущаются, что на местном рыночке возле их дома много лет торгуют киоски без разрешительных документов.
— МАФами нас опоясали, разрыли канализационные трубы, потому что «Украинские колбасы» проводили себе канализацию, — рассказал журналистам местная жительница Елена Урсол.
Люди возмущаются, что коммунальщики перерыли землю, а ямы так и не закопали.
— Все перерыли и благополучно ушли. Весь мусор, вся гадость несется к нам в квартиру. Дома маленькие дети и никого это не интересует, — отметила еще одна жительница Наталья Криворучко.
Также первомайцы пожаловались, что работники, проводившие канализацию, уничтожили клумбы и кустарники, которые высаживали жители дома.
В горсовете говорят, что о проблеме знают, держат на контроле и скоро ее уладят, если позволит погода. Отмечают, что работы были необходимы, поскольку владельцам МАФов поручили привести их в порядок.
Напомним, Александр Сенкевич пообещал после победы на выборах мэра Николаева продолжить сносить незаконные будки и ларьки.
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Жители микрорайона Фрегат в городе Первомайск Николаевской области протестуют против торговых киосков и «наливаек» возле своих домов.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Люди требуют от власти более ответственно выдавать разрешения на установку МАФов и контролировать работу коммунальных предприятий, выполняющих земельные работы.
Жители дома № 18 возмущаются, что на местном рыночке возле их дома много лет торгуют киоски без разрешительных документов.
— МАФами нас опоясали, разрыли канализационные трубы, потому что «Украинские колбасы» проводили себе канализацию, — рассказал журналистам местная жительница Елена Урсол.
Люди возмущаются, что коммунальщики перерыли землю, а ямы так и не закопали.
— Все перерыли и благополучно ушли. Весь мусор, вся гадость несется к нам в квартиру. Дома маленькие дети и никого это не интересует, — отметила еще одна жительница Наталья Криворучко.
Также первомайцы пожаловались, что работники, проводившие канализацию, уничтожили клумбы и кустарники, которые высаживали жители дома.
В горсовете говорят, что о проблеме знают, держат на контроле и скоро ее уладят, если позволит погода. Отмечают, что работы были необходимы, поскольку владельцам МАФов поручили привести их в порядок.
Напомним, Александр Сенкевич пообещал после победы на выборах мэра Николаева продолжить сносить незаконные будки и ларьки.