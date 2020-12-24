В Англии вновь усиливают карантин - четвертый (высший) уровень ограничений введут с 26 декабря.

Об этом рассказал The Guardian министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С субботы самый строгий уровень карантина введут на юге и востоке Англии: в графствах Гемпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Западный Сассекс. Сейчас там установлен второй уровень карантина.

Также правительство планирует ужесточить ограничения в других местах. По плану, на первом уровне карантина останется только архипелаг Силли, где проживает менее 2,3 тысячи человек.

Напомним, в ВОЗ заявили, что существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.

Стало также известно, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.