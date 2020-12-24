Массовая вакцинация населения Греции против коронавируса может начаться в феврале 2021 года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на греческие СМИ.
Отмечается, что глава Национальной организации общественного здравоохранения Греции Панайотис Аркуманеас заявил, что программа вакцинации от COVID-19 в стране стартует в феврале и должна быть завершена к лету.
Во вторник в Греции была официально запущена цифровая платформа emvolio.gov.gr. Все граждане, которые здесь зарегистрируются, смогут впоследствии получить через SMS или электронным письмом информацию о том, куда и когда следует прийти на прививку.
При этом первые прививки от коронавируса в Греции начнутся уже в воскресенье, 27 декабря. Вакцину получат только медицинские работники и жители домов престарелых.
Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.
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Массовая вакцинация населения Греции против коронавируса может начаться в феврале 2021 года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на греческие СМИ.
Отмечается, что глава Национальной организации общественного здравоохранения Греции Панайотис Аркуманеас заявил, что программа вакцинации от COVID-19 в стране стартует в феврале и должна быть завершена к лету.
Во вторник в Греции была официально запущена цифровая платформа emvolio.gov.gr. Все граждане, которые здесь зарегистрируются, смогут впоследствии получить через SMS или электронным письмом информацию о том, куда и когда следует прийти на прививку.
При этом первые прививки от коронавируса в Греции начнутся уже в воскресенье, 27 декабря. Вакцину получат только медицинские работники и жители домов престарелых.
Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.