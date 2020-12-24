Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Исковое заявление в суд Рима подали члены комитета «Noi Denunceremo» (с итальянского можно перевести как «будем судиться»), созданного еще в апреле, чтобы представлять интересы родственников умерших от COVID-19 в городе Бергамо области Ломбардия, наиболее пострадавшей от эпидемии в Италии.

В заявлении утверждается, что власти Ломбардии и центральное правительство допустили «очень серьезные промахи» по противодействию COVID-19, что привело к «серьезным экономическим и социальным последствиям». Также упоминается отсутствие национального и регионального планов борьбы с коронавируса.

Иск подали против премьер-министра Италии Джузеппе Конте, министра здравоохранения страны Роберто Сперанца и губернатора области Ломбардия, где находится Бергамо, Аттилио Фонтаны. Они пока не комментировали выдвинутые против них обвинения.

Напомним, количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, в Италии превысило 70 тысяч, что является наибольшим показателем среди стран ЕС и ставит Италию на пятое место в мире по смертности от COVID.