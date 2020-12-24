Украина вошла в 20 стран с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Согласно данным, лидируют в таблице США. Там коронавирусом заболело 18 миллионов 458 тысяч 373 человека. На втором месте Индия — 10 миллионов 123 тысячи 778 человек. Третья Бразилия — 7 миллионов 365 тысяч 517. Далее идут Россия — 2 миллиона 905 тысяч 196 человек, Франция — 2 миллиона 562 тысячи 615, Соединенное Королевство 2 миллиона 155 тысяч 996, Турция 2 миллиона 82 тысячи 610 человек.

Украина находится на 16 месте — между Ираном и Перу. В Украине с начала пандемии заболело 1 миллион 18 тысяч 199 человек

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 декабря, коронавирусное заболевание обнаружили у 11 490 человек. Также 15 775 человек выздоровели и 223 — умерли от осложнений.