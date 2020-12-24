Конституционный суд Австрии признал незаконными в среду, 23 декабря, две правительственные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса в школах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

В частности, речь идет об обязательном ношении маски и разделении классов на две группы для поочередного обучения в школе. Система состояла в том, что одни ученики занимались в классах по понедельникам и вторникам, а остальные — по средам, четвергам и пятницам. В остальное время они должны были оставаться дома.

Кроме того, все, кто находятся в школьных помещениях, должны были носить маску все время, кроме уроков.

— В своем решении, опубликованном сегодня, Конституционный суд признал указанные меры незаконными, — говорится в заявлении суда.

Суд объяснил свое решение тем, что «министерство образования не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми». Иск в суд подали родители двух детей. Они заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Министерство образования заявило, что приняло к сведению решение суда и изучит его аргументы.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий штраф для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.