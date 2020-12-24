Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Сергей Кантор оказал благотворительную помощь воспитанникам школы-интерната №3 — дети получили новогодние подарки.

Лично присутствовать на их вручении Сергей Кантор не смог, поскольку в этот момент находился в служебной командировки.

Подарки детям вручили в среду, 23 декабря, а также зачитали письменное поздравление Сергея Кантора, которое он передал воспитанникам школы-интерната.

— Дорогие дети! Для каждого новогодние праздники — это, прежде всего, надежды и радостные эмоции в ожидание чуда. Наверняка у каждого из вас есть сокровенные мечты — у кого-то большие, у кого-то маленькие. Загадайте их в новогоднюю ночь и они обязательно сбудутся, главное — очень желать. Вы же растите добрыми и хорошими людьми, делайте добрые дела — тогда наш мир станет чуточку светлей и радостней! Желаю вам искренних улыбок и сердечного тепла, много счастья, нежности и добра в Новом году! С наступающими вас праздниками!, - пожелал Сергей Кантор.

Руководство школы-интерната, в свою очередь, передало Сергею Кантору грамоту, в которой поблагодарило за подарки и внимание, оказанное детям.

— Наша школа-интернат не избалована вниманием кого-то из местных предпринимателей и меценатов. Но любую помощь, любое внимание к потребностям и нуждам нашего учреждения мы очень ценим, - сказала и.о. директора школы-интерната №3 Ирина Селиванова-Зеркаль.

В школе-интернате учатся дети, которые остались без родительской опеки, дети из многодетных, малообеспеченных семей и дети с особенными образовательными потребностями. К сожалению, эта отрасль не получает достаточного финансирования от государства. Но проблемы воспитания достойного будущего поколения уже давно являются общими проблемами общества. Поэтому сегодня, в условиях трудностей, которые сложились, надо уделять значительное внимание таким заведениям.

Напомним, что глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал о проблемах развития детского футбола в городе Николаева и предложил свой поэтапный план выхода из ситуации.