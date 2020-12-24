В Германии зафиксирован первый случай заражения мутированным типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Случай заражения обнаружили у женщины из земли Баден-Вюртемберг. 20 декабря она прибыла из Лондона в аэропорт Франкфурта. Она сдала там тест на коронавирус, после чего отправилась в гости вместе с родственниками. 21декабря она сдала еще один тест на COVID-19. Оба теста показали положительный результат. У нее наблюдаются легкие симптомы болезни.

Сейчас она находится на изоляции, как и три контактных лица, которые общались с ней по прибытию из Британии. Они пока не ощутили симптомов заболевания.

Напомним, новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики меняется с каждой передачей. Вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.