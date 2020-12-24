Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В списке 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч их населения.
В Украине по состоянию на 24 декабря средний показатель составляет 374.
К красной зоне отнесены 34 страны, где этот показатель выше, среди которых Литва, Латвия, Хорватия, Черногория, Словения, Сербия, Турция, Чехия, Венгрия, Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания, США, Грузия, Молдова, Панама и другие , а также 11 стран, данные по которым отсутствуют.
В то же время в зеленой зоне оказались Италия, Польша, Тунис, Канада, Ирландия, Франция, Греция, Мальдивы, Бельгия, Индия, Южная Корея, Египет, Таиланд, Австралия и др.
Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлится до февраля.
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Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В списке 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч их населения.
В Украине по состоянию на 24 декабря средний показатель составляет 374.
К красной зоне отнесены 34 страны, где этот показатель выше, среди которых Литва, Латвия, Хорватия, Черногория, Словения, Сербия, Турция, Чехия, Венгрия, Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания, США, Грузия, Молдова, Панама и другие , а также 11 стран, данные по которым отсутствуют.
В то же время в зеленой зоне оказались Италия, Польша, Тунис, Канада, Ирландия, Франция, Греция, Мальдивы, Бельгия, Индия, Южная Корея, Египет, Таиланд, Австралия и др.
Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлится до февраля.