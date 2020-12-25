За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в США, Бразилии и Великобритании – почти 300 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Всего за указанный период в мире подтвердили 665 тысяч случаев заболевания.
В частности, в США обнаружили более 192 тысяч, в Бразилии — почти 59 тысяч, в Великобритании — около 39 тысяч. Также значительное количество больных зафиксировали в России, Германии, Индии и Франции.
Украина по количеству новых больных оказалась на 16 позиции, по количеству смертей — на 14 месте. За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли 11 тысяч 718 больных.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 декабря, коронавирусное заболевание выявили у 11 035 человек. Также 15 337 человек выздоровели и 186 — умерли от осложнений.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в США, Бразилии и Великобритании – почти 300 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Всего за указанный период в мире подтвердили 665 тысяч случаев заболевания.
В частности, в США обнаружили более 192 тысяч, в Бразилии — почти 59 тысяч, в Великобритании — около 39 тысяч. Также значительное количество больных зафиксировали в России, Германии, Индии и Франции.
Украина по количеству новых больных оказалась на 16 позиции, по количеству смертей — на 14 месте. За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли 11 тысяч 718 больных.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 декабря, коронавирусное заболевание выявили у 11 035 человек. Также 15 337 человек выздоровели и 186 — умерли от осложнений.