За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в США, Бразилии и Великобритании – почти 300 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего за указанный период в мире подтвердили 665 тысяч случаев заболевания.

В частности, в США обнаружили более 192 тысяч, в Бразилии — почти 59 тысяч, в Великобритании — около 39 тысяч. Также значительное количество больных зафиксировали в России, Германии, Индии и Франции.

Украина по количеству новых больных оказалась на 16 позиции, по количеству смертей — на 14 месте. За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли 11 тысяч 718 больных.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 декабря, коронавирусное заболевание выявили у 11 035 человек. Также 15 337 человек выздоровели и 186 — умерли от осложнений.