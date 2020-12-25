Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, вчера болезнь обнаружили у 484 детей и 388 медицинских работников, а госпитализировали 2 739 человек.

От начала эпидемии в Украине обнаружили 1 012 167 случаев инфицирования, из них 646 772 человека выздоровели и 17 581 — умер от осложнений. Лаборатории вчера осуществили 58 874 тестирования: из них 37 873 — методом и 21 001 — методом За все время в Украине сделали 5,4 млн ПЦР-исследований.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.