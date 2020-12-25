Оркестр полиции Киева поздравил граждан с грядущими рождественскими и новогодними праздниками. В их исполнении прозвучала всемирноизвестная украинская композиция «Щедрик».

Видео опубликовали на сайте полиции Киева.

Как известно, «Щедрик» — новогодняя украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. На английском языке стала рождественской, известной под названием «Carol of the Bells».

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi пожелал Украине мира.