В правительстве Японии заявили о намерении отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 2030-х годов.
Об этом сообщает Reuters.
Такой цели правительство страны хочет достичь в рамках глобального плана по переходу на углеродно-нейтральную экономику. Так, к 2050 году Япония планирует сократить до нуля выбросы углекислого газа.
Обещание полностью прекратить выбросы в октябре дал нынешний премьер страны Йосихиде Суґа.
В озвученном плане речь идет о том, что продажи гибридных автомобилей не будут запрещать, их можно будет купить, так же как электромобили и машины, работающие на другом экологически чистом топливе.
Напомним, страны ЕС намерены полностью запретить продажу большегрузов с традиционными бензиновыми и дизельными ДВС уже через 20 лет.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
В правительстве Японии заявили о намерении отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 2030-х годов.
Об этом сообщает Reuters.
Такой цели правительство страны хочет достичь в рамках глобального плана по переходу на углеродно-нейтральную экономику. Так, к 2050 году Япония планирует сократить до нуля выбросы углекислого газа.
Обещание полностью прекратить выбросы в октябре дал нынешний премьер страны Йосихиде Суґа.
В озвученном плане речь идет о том, что продажи гибридных автомобилей не будут запрещать, их можно будет купить, так же как электромобили и машины, работающие на другом экологически чистом топливе.
Напомним, страны ЕС намерены полностью запретить продажу большегрузов с традиционными бензиновыми и дизельными ДВС уже через 20 лет.