В правительстве Японии заявили о намерении отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 2030-х годов.

Об этом сообщает Reuters.

Такой цели правительство страны хочет достичь в рамках глобального плана по переходу на углеродно-нейтральную экономику. Так, к 2050 году Япония планирует сократить до нуля выбросы углекислого газа.

Обещание полностью прекратить выбросы в октябре дал нынешний премьер страны Йосихиде Суґа.

В озвученном плане речь идет о том, что продажи гибридных автомобилей не будут запрещать, их можно будет купить, так же как электромобили и машины, работающие на другом экологически чистом топливе.

Напомним, страны ЕС намерены полностью запретить продажу большегрузов с традиционными бензиновыми и дизельными ДВС уже через 20 лет.